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Eğitim öğretim değerlendirme toplantısı düzenlendi

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kahta’da eğitim öğretim değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kahta'da eğitim öğretim değerlendirme toplantısı düzenlendi.


Kahta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü(Adıyaman MEM) Şube Müdürleri tarafından eğitim öğretim planlamaları ve çalışmaları hakkında bilgi verildi. Adıyaman MEM ARGE Birimi ve Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından yere ve ulusal projeler hakkında bilgi vererek katılımın sağlanması hususunda açıklamalarda bulunuldu.


Program, Kahta Eğitim Merkezi Aşçılık Eğitimi Öğrencileri tarafından hazırlanan yöresel tatlının ikramıyla sona erdi.


Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri ve ortaokul ile lise müdürleri katıldı.

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