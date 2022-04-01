Eğitimci ve öğrenciler Bükreş Milli Eğitim Ateşesi Özkan ile bir araya geldi

Adıyaman'ın da içinde bulunduğu 6 ilden eğitimci ve öğrenciler Romanya'nın Bükreş Milli Eğitim Ateşesi Seyfi Özkan ile bir araya geldi.

Önceki yıllarda Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Seyfi Özkan, Adıyaman, Artvin, Van, Balıkesir, Kütahya, Manisa'dan gelen eğitimci ve öğrencilerle buluştu. Eğitim projesi ile Bükreş'e Adıyaman Besni Şambayat Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Tak, öğretmen Mehmet Erbil ve 10 öğrenci katıldı.

Ziyarette Türkiye'de ki ve Romanya'da ki eğitim, okulların genel durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Adıyaman Besni Şambayat Çok Programlı Anadolu Lisesi, Van Yıldırım Beyazıt Melek Lisesi, Artvin Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Manisa Uluderbent Sabancı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kütahya Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Balıkesir İvrindi Korucu Şehit Bülent Eymen Çok Programlı Anadolu Lisesi eğitimci ve öğretmenleri programa katıldı.