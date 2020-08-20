Eğitimci Yazar Bozkurt, korona virüsten hayatını kaybetti

Bir süredir Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Korona Virüs (Covid-19) tedavisi gören Eğitimci Yazar Ali Bozkurt (66), doktorların yapmış olduğu bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Korona Virüsünden hayatını kaybeden Bozkurt, Öğretmenden Mektup Var, Allah İnancı ve Esmaü'l-Hüsna, Faklı Dünyalar, Huzur Arayan Ruhlar, Temel İnanç Sistemleri, Şehir Az İleride ve Gençler İçin Hayat Reçetesi gibi bir çok kitap yazdı.