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Eğriçay Parkında bakım onarım çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda başlatılan bakım onarım çalışması Sümerevler Mahallesi’nde bulunan Eğriçay Parkı’nda da gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda başlatılan bakım onarım çalışması Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Eğriçay Parkı'nda da gerçekleştirildi.


Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki parklarda bakım-onarım çalışmalarına başladı. Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Eğriçay Parkında onarım ve bakım işlemlerinin gerçekleştirildiğini dile getirdi.


Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın talimatıyla gerçekleştirilen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını da sözlerine ekleyen yetkililer, parkların yeni haliyle daha güzel olacağına dikkat çekti.


Vatandaşlar ise parklarda sürdürülen çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

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