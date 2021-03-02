İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ehliyetsiz ve alkollü sürücüler polisten kaçamadı

Adıyaman’da polis ekiplerinin yapmış olduğu uygulamada ehliyetsiz ve alkollü sürücüler tek tek yakalandı.

Adıyaman'da polis ekiplerinin yapmış olduğu uygulamada ehliyetsiz ve alkollü sürücüler tek tek yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Trafo kavşağında trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Y.U. idaresindeki otomobilden şüphelenerek aracı durdurdu. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Y.U.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası uyguladı.


Polis ekipleri yine uygulama kapsamında İ.Y, isimli kişinin kullandığı otomobili durdurdu. Yapılan incelemelerde sürücünün 120 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün aracı çekiciyle otoparka çekilirken sürücüye alkollü araç kullanmaktan idari para cezası kesilerek ehliyetine el konuldu.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.