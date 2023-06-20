İhlas Haber Ajansı

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Ekili alanda çıkan yangında 70 dönümlük alan küle döndü

Adıyaman’da, ekili alanda meydana gelen yangında 70 dönümlük alan küle döndü.

Adıyaman'da, ekili alanda meydana gelen yangında 70 dönümlük alan küle döndü.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi köyü yakınlarında ekili alanda yangın çıktı. Elektrikten kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında 70 dönümlük alan küle döndü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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