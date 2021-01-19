Ekipler ağaç dalları için seferber oldu

Gece saatlerinde Adıyaman merkezine ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla park ve bahçelerde bulunan bazı ağaçlar üzerinde kar birikintisi oluştu. Kar ağırlığına dayanamayarak eğilen ağaçları gören Adıyaman Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belediye ekipleri üzerinde kar birikintisi bulunan ağaçların üstünü temizleyerek kırılmalarını önledi. Bütün ağaçları tek tek kardan temizleyen ekipler, belediye olarak ağaçlara büyük önem verdiklerini söyledi.

Kar yağışından hemen sonra çalışmalar başladıklarını dile getiren belediye çalışanlarından Abuzer Ürkmez, “Kar silkelemesi yapıyoruz, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarımız ile birlikte. Ufak dalların kırılmaması amacıyla silkeleme yapıyoruz. Ufak dallar büyük dallara göre daha narin. Dalların kırılmasını önlemek amacıyla çarşı merkezinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak silkeleme yapıyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan belediye çalışanlarından Süleyman Kurtuluş, “Kar yağışı nedeniyle bu ufak ağaçların üzerindeki karları sıyırıyor kırılmaması için” diye konuştu.