İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ekipler yaralı domuz için seferber oldu

Adıyaman’da tırın çapması sonucu yaralanan domuz için ekipler seferber oldu.

Adıyaman'da tırın çapması sonucu yaralanan domuz için ekipler seferber oldu.


Örenli Mahallesi Pirin mevkiinde plakası tespit edilemeyen bir tır, yol kenarındaki domuza çarptı. Tırın çarpması sonucu arka ayaklarından ve belinden yaralanan domuz acı içerisinde yol kenarında bulunan Abuzer Ekici'ye ait meyve bahçesine girdi. Tır sürücüsü yoluna devam ederken durumu fark eden vatandaşlar bahçe sahibine ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine itfaiye, Adıyaman Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri ile veteriner hekim geldi. Domuzun yardım etmek isteyen ekiplere saldırgan tavırlar sergilemesi üzerine domuza uyuşturucu iğne yapıldı. Yaralı domuz halat yardımı ile bahçeniin dışına çekilerek burada bulunan Adıyaman Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne ait kamyonetin kasasına konuldu. Dikkatli bir şekilde kamyonete bindirilen domuz daha sonra tedavi edilmek üzere kliniğe götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.