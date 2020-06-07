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Ekipleri harekete geçiren horoz dövüşü ihbarı asılsız çıktı

Adıyaman’da, polis ekiplerini harekete geçiren horoz dövüşü ihbarı asılsız çıktı.

Adıyaman'da, polis ekiplerini harekete geçiren horoz dövüşü ihbarı asılsız çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Trafo Kavşağı yakınlarında bulunan bir adreste horoz dövüşü yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen adrese gitti. Burada incelemelerde bulunan polis ekipleri gittikleri adreste her hangi bir horozla ve ya horoz dövüşü ile karşılaşmadı. Polis ekipleri belirtilen adreste bulunan kişilerin kimlik kontrollerini yaparak olay yerinden ayrıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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