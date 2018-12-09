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Ekiplerin harekete geçiren ihbar asılsız çıktı

Adıyaman’da, bir binanın çatısında intihar teşebbüsünde bulunulduğu ihbarı ekipleri harekete geçti.

Adıyaman'da, bir binanın çatısında intihar teşebbüsünde bulunulduğu ihbarı ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, olayın asılsız olduğunu ortaya çıkardı


Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi Adıyaman Adliyesi yan tarafında bulunan bir binanın 6.katında bir kişinin intihar teşebbüsünde bulunduğu bilgisini alan 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri harekete geçerek ihbar edilen bölgeye geldi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler burada intihar teşebbüsünde bulunan şahsı aramaya başladı. Bir süre boyunca belirtilen adreste ve çevresinde incelemelerde bulunan ekipler, daha sonra ihbarın asılsız olduğunu anladı. İhbarın asılsız çıkması ile birlikte ekipler olay yerinden ayrıldı.

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