Ekiplerin saatlerce aradığı adam ölü bulundu

Adıyaman'da gündüz saatlerinde kaybolan ve bulunması için ekiplerin seferber olduğu 5 çocuk babası adam barajda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Belenli köyünün Tabaklı mezrasında ikamet eden 41 yaşındaki Mehmet Salih Salan'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri kayıp şahsı bulmak için AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, jandarma ekiplerine katılarak arama bölgesini genişletti. Jandarmaya ait arama kurtarma köpeğinin de katıldığı aramalar esnasında Atatürk Baraj Göleti kenarında Mehmet Salih Salan'a ait olduğu düşünülen bir ceket bulundu. Ceketi bulan ekipler daha sonra Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden dalgıç polis ekipleri suya girerek arama yaptı. Dalgıç polis ekiplerinin su altında yaptığı aramada Mehmet Salih Salan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ceset otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cansız bedenine ulaşılan Mehmet Salih Salan'ın 5 çocuk babası olduğu ve 40 gün önce yeniden baba olduğu öğrenildi.

Bölgede inceleme başlatan ekipler, Salan'ın nasıl öldüğünü araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.