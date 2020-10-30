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Ekmek yapımı sonrası korkutan yangın

Adıyaman’da, odunlukta yapılan ev ekmeği sonrası çıkan yangın korkuttu.

Adıyaman'da, odunlukta yapılan ev ekmeği sonrası çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, Çimen Köyü yakınlarında bulunan Ö.K'ye ait odunlukta ev ekmeği yapımı sonrasında tamamen söndürülmeyen ateşten kaynaklı yangın meydana geldi. Odunlukta başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda odunluktan maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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