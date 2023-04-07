‘Ekonomik çarklar dönsün' diye işçilere konteyner kent kuruluyor

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerde makinelerin susmaması için işçiler için konteyner kent kuruluyor.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gören Adıyaman'da fabrikalarda çarklar durdu. Adıyaman OSB'de hasar görmeyen veya hafif hasarlı olan fabrikalar yeniden açıldı. Adıyaman OSB'de bulunan 201 işletmeden 61'inde makineler çalışmaya başladı. OSB'deki 22 bin işçinin 4 bini çalışmaya başladı.

Deprem ile birlikte başka illere giden kalifiye elemanları tekrar kazanabilmek için konteyner talibinde bulunuldu. AFAD ve Valilik girişimleri ile OSB'ye bağışçılar tarafından konteynerden yaklaşık 320'si OSB içiresinde kuruldu. Buralara işçiler yerleştirilmeye başlandı.

Konteyner Kentin kurulumunu yapan firma yetkilisi İbrahim Çelik, “Fabrikada çalışan işçilerin çoğunluğu depremle birlikte başka illere gitti. Konteyner kenti kurduktan sonra geri gelerek çalışmaya başladılar. Kapanan fabrikalar yavaş yavaş açılıyor. Fabrikalar açılınca ekonomik çark dönmeye başladı” dedi.

Tekstil işçisi Ali Muhammed ise “Depremden önce tekstilde çalışıyordum. Depremden sonra çadırlarda kaldık. Fabrika kapandı. Şimdi konteyner verdiler, tekrar işbaşı yapacağız. Çok mutluyum” diye konuştu.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Kadir Çelenk, “İşçilerin barınma sorununu Valiliğe ve AFAD'a bildirdik. 320 civarında konteyner geldi. Bunların dağıtımına başlanıyor. 200 civarında da başka bir bölgeye yapacağız. Kısa sürede onlarda tamamlanırsa, 550 civarında aileyi yerleştireceğiz. İşçilerimiz dışarıya gitti. Onların gelebilmesi için barınma sorununun çözülmesi gerekiyordu. Konteynerler getirilmeye başlandı. Yavaş yavaş işçilerin barınma sorunu çözülüyor” şeklinde konuştu.