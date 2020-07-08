Ekonomik gücü olmayan kadınları iş imkanı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sosyal ekonomik destekten faydalanan ve ekonomik durumu iyi olmayan kadınlara iş imkanı sağlandı.

Besni Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Tekstil firması işbirliği ile maddi durumu olmayanlar için meslek edindirme çalışmaları başlatıldı. Vatandaşların ekonomik ve sosyal olarak kendi yaşamlarını kendilerinin şekillendirmesi için mesleki çalışmalar, rehberlik çalışmaları ve İş-Kur eşgüdümünde meslek edindirme çalışmaları yapılıyor. Hayırsever bir işadamı tarafından açılan tekstil fabrikasında İş-Kur kapsamında meslek edinerek sürekli işçi statüsü kazanacaklar.

Bu kapsamında Besni Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları Musa Şimşek ve Emre Çalgan'ında katıldığı toplantı gerçekleştirildi. Fabrikada çalışacak olan yaklaşık 120 kişinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal olarak kendi yaşamlarını kendilerinin şekillendirmesi için, meslek edindirme çalışmaları yürüttüklerini dile getiren, Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, “Ülkemizde 1986 yılından beri dezavantajlı vatandaşlarımızın yararına bir uygulama olarak süregelen Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında müdürlüğümüz, ilgili mevzuat çerçevesinde kriterleri uyan vatandaşlarımıza çeşitli destek hizmetleri yapmakta. Bu hizmetlerle vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal olarak kendi yaşamlarını kendilerinin şekillendirmesi için tarafımızda süreli nakdi yardımların yanında, mesleki çalışmalar, rehberlik çalışmaları ve İş-Kur eşgüdümünde meslek edindirme çalışmaları yapılmaktadır. Nihayetinde başvurusunu aldığımız vatandaşlarımızın herhangi bir yardıma bağlı kalmaksızın kendi yaşamlarını idame ettirmeleri amaçlanmaktadır. Sosyal Devlet olmanın gereği olarak yardıma ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtmekle birlikte amacımız çalışan, üreten ve hiçbir kişi ve kuruma ihtiyaç duymadan yaşamını idame ettiren bir toplum dinamiği oluşturmaktır.

Bu bağlamda ilçemizde fabrikaları bulunan iş adamı İbrahim Halil Fındıkçı ve Mesut Özhan ile kurumumuz arasında bir protokol yapılacaktır. Bu protokol neticesinde işadamlarımız, kurumumuzca Sosyal ve Ekonomik Hizmeti ile desteklenen vatandaşlarımız ile Besni Sosyal Hizmet Merkezi Konferans salonunda bir toplantı ile buluşturuldu.

Firma yetkilileri, çalışmak isteyen tüm kişilerin Besni'de yeni açılan fabrikalarında çalıştırılacağı sözünü verdiklerini ifade ettiler. Yapılan toplantının hemen akabinde 11 kişinin şartları uygun bulundu ve yakın zaman içinde çalışmaya başlayacakları bildirildi. Bu sayının artması için ise gerekli koordinasyonun devam etmesi kararlaştırıldı. Başvurusu kabul edilen vatandaşlarımızın ilk 3 ay İş-Kur kapsamında mesleki tecrübe kazanmaları sağlandıktan sonra sürekli işçi statüsüne kavuşacaklarını, bu bağlamda bir tür meslek edinmeyi de vatandaşlarımıza kazandırmaya çalıştıklarını söyledi” diye konuştu.