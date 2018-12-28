Ekonomik koordinasyon toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın ekonomi meseleleri ile paydaşlar arası iletişim işbirliğini gerçekleştirmek ve yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen ekonomi koordinasyon kurulu toplantısı Vali Aykut Pekmez Başkanlığında gerçekleştirildi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Adem Kaya, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Emin Yücekaya, SGK İl Müdürü Fuat Tekin, İpekyolu Kalkınma Ajansı Uzmanları ve ATSO Meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, İş kurumunun açtığı mesleki eğitim kursları, işte anne projesi istihdam ve toplum yararına hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgiler verdi. SGK İl Müdürü Fuat Tekin ise, sigorta primleri, teşvik ve desteklemeler konusunda çıkan yasalar hakkında bilgiler aktarıp soruları cevaplandırdı.

Toplantı, Vali Aykut Pekmez'in konuşmasının ardından Adıyaman'ın ekonomik durumu ve potansiyeli ile devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarının, üretim ve istihdam konularının değerlendirilmesi, cazibe merkezleri programı ve diğer projelerle ile ilgili Adıyamanlı sanayici ve iş adamlarının görüşlerinin alınarak, fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.