El arabasıyla maydanoz satan genç bıçaklandı

Adıyaman'da, el arabası ile kent merkezinde maydanoz satan genç, bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Adıyaman Kalesi yakınlarında el arabası ile maydanoz satan Cengiz Y. isimli genç, ismi öğrenilemeyen bir şahsın bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Bacaklarından bıçaklanarak yaralanan Cengiz Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, Cengiz Y.'yi bıçaklayan şahıs ise olay yeri yakınlarında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.