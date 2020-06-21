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El freni çekilmeyen minibüs dereye uçtu

Adıyaman’da, el freni çekilmeyen park halindeki minibüs, kendiliğinden ilerleyerek dereye uçtu.

Adıyaman'da, el freni çekilmeyen park halindeki minibüs, kendiliğinden ilerleyerek dereye uçtu.


Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesine bağlı Kırmacık Köyünde kime ait olduğu öğrenilemeyen 27 Y 1694 plakalı minibüs park halinde olduğu esnada kendiliğinden ilerlemeye başladı. El freni çekilmediğinden dolayı kendiliğinden ilerleyen minibüs yol kenarında bulunan dereye girdi. Minibüs burada bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken minibüste maddi hasar meydana geldi. Minibüs daha sonra sahipleri tarafından bulunduğu yerden çekildi.

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