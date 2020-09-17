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Elektrik akımına kapılan AGD temsilcisi öldü

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) temsilci Bahattin Yılmaz elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) temsilci Bahattin Yılmaz elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.


Olay, Sincik ilçesine bağlı Eski köyde meydana geldi. Elektrik arıza ekibinde çalışan Sincik AGD Temsilcisi Bahattin Yılmaz (35), arıza için çıktığı direkte elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Sincik Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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