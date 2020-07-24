İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı

Adıyaman’da, elektrik akımına kapılarak yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman'da, elektrik akımına kapılarak yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Örümce Köyünde ikamet eden Muhammed Gazi Y. (3), elektrik priziyle oynadığı esnada akıma kapıldı. Elektrik akımına çarpılan çocuğu fark eden ailesi durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Muhammed Gazi Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.