Elektrik akımına kapılan inek telef oldu

Adıyaman'da, elektrik akımına kapılan bir inek telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Çimen Küme Evlerinde civarında otlatılan Mustafa Aslancan'a ait inek, otlatıldığı esnada burada bulunan bir elektrik direğine temas etti. Elektrik direğindeki kaçaktan dolayı elektrik akımına kapılan inek burada telef oldu. İneği telef olan Aslancan, elektrik dağıtım şirketini arayarak durumu anlattı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler elektrik direğinde incelemelerde bulunarak çalışmalar yaptı.