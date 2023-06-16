Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Yoldüzü köyünde inşaat ustası Yasin Yıldız (57), evin çatı kısmında bulunduğu esnada elektrik akımına kapıldı. İki katlı evin 2. katının çatı kısmında elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralanan Yasin Yıldız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın cenazesi, jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.