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Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Adıyaman’da, elektrik arızası için çıktığı direkte elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Adıyaman'da, elektrik arızası için çıktığı direkte elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesinde elektrik arızası gidermek için elektrik direğine çıkan Mustafa Tiryaki burada elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılarak elektrik arıza aracının merdiven kabininde yığılıp kalan işçi için durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa Tiryaki, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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