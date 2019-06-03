Elektrik akımına kapılan kadın yaralandı

Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesinde ikamet eden Esma Avat, evin mutfak kısmında bulunduğu sırada elektrik akımına kapıldı. Yakınları tarafından olayın fark edilmesi üzerine elektrik akımları kesilerek durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Esma Avat, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.