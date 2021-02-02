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Elektrik arızasında belediye desteği

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki elektrik arızası çalışmalarına destek oluyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki elektrik arızası çalışmalarına destek oluyor.


Kar yağışından dolayı devrilen elektrik direklerinin devrilmesi ve kopan elektrik tellerinin yeniden takıla bilmesi için elektrik dağıtım şirketine Gölbaşı Beledisi tarafından iş makinesi desteği sağlanıyor.


Verilen iş makinesi desteği ile elektrik direklerinin ve tellerin bakım ve onarımları yapılırken kırsal alanlarda da yol açma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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