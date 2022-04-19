Elektrik dağıtım firmasının görevlisine köpekler saldırdı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 10 sokak köpeği, AKEDAŞ elektrik dağıtım şirketi çalışanına saldırdı.

Olay, Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi eski su deposu civarında meydana geldi. Bir evin elektrik sayacını okumak isteyen elektrik dağıtım şirketi çalışanı Emre Ertaş, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 10'a yakın köpek, görevliyi görünce saldırdı. Saldırıya uğrayan Emre Ertaş, bir süre mücadele ettikten sonra köpeklerden kurtulmayı başardı. Köpeklerin saldırısına korktukları için müdahale edemeyen çevredeki vatandaşlar köpekleri uzaklaştırmak için taş attı.

112 Acil Sağlık ekiplerini beklemeden Akadeş ilçe şefliğine giden Emre Ertaş, arkadaşları tarafından otomobil ile Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kolundan yaralanan Ertaş'ın koluna 18 dikiş atıldı. Hastanede tedavisi süren Emre Ertaş, “Sayaç okumaya gidiyordum. Yolun sonunda bir tane abone var. Sokakta 10 tane köpek vardı. Biranda geldiler. Bende kaçtım. Kolumu ısırdılar, suratına vurdum ancak öyle kaçabildim. Bir abone yardıma geldi ama bir şey yapamadı. Adam ne yapsın? Ancak taş falan fırlattı. Köpekler ancak öyle uzaklaştı” dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.