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Elektrik kontağı yangına neden oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tek katlı müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tek katlı müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Kent Mahallesi TOKİ yolu üzerinde Mustafa Bölükçü'ye ait müstakil evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Yangın sonrası yapılan incelemede yangının çıkış sebebinin elektrik kontağından kaynaklanan kısa devre olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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