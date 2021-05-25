İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektrik telleri yangına neden oldu

Adıyaman’da gece saatlerinde başlayan rüzgar nedeniyle bir birine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın meydana geldi.

Adıyaman'da gece saatlerinde başlayan rüzgar nedeniyle bir birine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın meydana geldi.


Karapınar mahallesi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde rüzgar nedeniyle bir birine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar kuru otların arasına düştü. kuru otların alev aldığını gören organize sanayi bölgesi görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.