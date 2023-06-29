Elektrik tellerinden çıkan kıvılcım sesleri mahallede yankılandı

Adıyaman'da yangında birbirine temas eden elektrik tellerinin neden olduğu kıvılcımdan çıkan ses mahallede yankılandı.

Olay, Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bulunan çöpte sigara izmaritinden kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangın bir sitenin içinde bulunan ağaçlara sıçradı. Alevler elektrik akımının geçtiği kablolara temas etti.

Yangında plastik koruyucuları yanan elektrik telleri hem ağaçlara hem de birbirine temas edince art arda kıvılcımlar çıktı.

Kıvılcımlar bir taraftan görsel olarak korkuturken, diğer taraftan çıkardığı ses mahallede yankılandı. Makinalı silah gibi ses çıkartan kıvılcımlar korkuya neden oldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak elektrik tellerinden çıkan kıvılcım, AKEDAŞ ekiplerinin müdahalesi sonrasında durdu.

Ağaçların zarar gördüğü yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.