Adıyaman'da, bir ikametin elektrik tesisatından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26254 Sokak içerisinde bulunan Sait Altan'a ait iki katlı evin birinci katında yangın meydana geldi. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın evi tamamen sardı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ev kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.