İhlas Haber Ajansı

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Elektrikli bisiklet park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Yusuf Bırc idaresindeki elektrikli bisiklet, Yenisanayi Mahallesi Hısnı Mansur Caddesi Adıyaman Anadolu Lisesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 49 AAD 665 plakalı kamyona çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Yusuf Bırc yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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