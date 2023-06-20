Elektrikli bisikleti çalan şahıs tutuklandı

Adıyaman’da elektrikli bisikleti çalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman'da elektrikli bisikleti çalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesinde İ.. isimli şahsa ait elektrikli bisikletin çalındığı ihbarı üzerine, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yapılan araştırma sonucu araç M.Y. isimli şahsın işlerinde ele geçirildi. 1 hırsızlık, 5 uyuşturucu madde, 4 adet 6136 SKM suç kaydı bulunan M.Y. isimli şahsın elektrikli motosikletin parçalanmış vaziyette belirgin özelliklerinin değiştirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
M.Y. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.