İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektrikli bisikletten düşen yaşlı kadın yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kullanmış olduğu elektrikli bisikletten düşen 76 yaşındaki kadın yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kullanmış olduğu elektrikli bisikletten düşen 76 yaşındaki kadın yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde Ayşe Fatma Demiral (76) idaresindeki elektrikli bisiklet sürücüsü cadde üzerinde dönüş yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.