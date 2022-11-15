İhlas Haber Ajansı

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Elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir binanın ikinci katında elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir binanın ikinci katında elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.


Yangın, Asfalt Mahallesi Ulu Cami arkasında bulunan bir binanın ikinci katında elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıktı. Yangını fark eden aile 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine polis, sağlık ve Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti.


Kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında Gül Duman dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen Gül Duman sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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