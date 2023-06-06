Elinde bıçakla koşuşturan alkollü kadın ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman'da, elindeki bıçakla sokak ortasında sağa sola koşuşturan alkollü kadın polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi yakınlarında elinde bıçak bulunan ve etrafa bağıran bir kadının olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri olay yerine geldi. Elindeki bıçakla sağa sola koşuşturan ve aynı zamanda bağırıp çağıran kadın, polis ekiplerince yakalandı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu olay yerinde polis ekiplerince elindeki bıçak alınan ve etkisiz hale getirilen kadının alkollü olduğu anlaşıldı. M.E., isimli kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.