Elindeki silahla oynarken kendini vurdu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir genç, elinde bulunan silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Yukarı Söğütlü köyünde ikamet eden 19 yaşındaki M.D.'nin eline aldığı silah kazara ateş aldı. Kanlar içerisinde yere yığılan M.D.'yi fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen sağlık ekipleri olay yerine gelerek müdahalelerde bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.D., önce Besni Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.