İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eline aldığı silah ölümüne neden oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde eline aldığı tabancanın aniden ateş alması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde eline aldığı tabancanın aniden ateş alması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Yapraklı köyünde yaşayan Recep Avcı'nın (16) eline aldığı tabanca bilinmeyen bir nedenle ateş aldı. Tabancanın ateş alması ile vurulan Avcı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından önce Kahta Devlet Hastanesine, ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Recep Avcı yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.