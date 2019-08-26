‘Emeğe Saygı Adalete Davet' açıklaması yapıldı

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilciliği tarafından ‘Emeğe Saygı Adalete Davet' konulu basın açıklaması düzenlendi.

Demokrasi Parkında gerçekleştirilen basın açıklamasına Memur- Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, sendika üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan İl Temsilcisi Ali Deniz, uzlaşmazlıkla neticelenen 5. toplu sözleşme görüşmelerinde üzerinde uzlaşılan ancak kamu görevlileri hakem heyetine hiç müzakere edilmemiş gibi bildirilen kazanımlar ve teklifler için alanlara indiklerini belirtti.

Deniz, "Memur-Sen ve bağlı sendikalarımızla tamamında yetkili olarak katıldığımız 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, kamu işveren heyetinin müzakere süreci hiç yaşanmamış gibi bir irade ortaya koyması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır. Masada uzlaştıklarımızın yok sayılması ve toplu sözleşme müzakereleri hiç yapılmamış gibi davranılması üzerine, kamu görevlileri hakem kurulu'na taşıdığımız 5. dönem toplu sözleşmenin, kamu görevlilerinin haklı beklentilerini karşılayarak yeni hak ve kazanımlarla donatılmasına katkı ve destek sunmak için bugün 81 ilde “Emeğe Saygı, Adalete Davet” temasıyla sahadayız.

Milyonlarca insanı ilgilendiren ve fakat kamu işvereninin, konfederasyonumuza sunduğu teklifte yok saydığı; sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, 3 bin 600 ek gösterge, yardımcı hizmetler sınıfının Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesi, kademe derece sınırlamasının kaldırılması, bayram ikramiyesi, kılık-kıyafet yasağının kaldırılması, gelir vergisi mağduriyetinin son bulması, dayanışma aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi temel tekliflerimiz dahil toplam 657 teklifimiz gayet makul ve makbul teklifler olmasına karşın sanki hiç yapılmamış gibi Kamu İşvereni tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmadı. Bunlara ilişkin herhangi bir teklif masaya getirilmemiştir.

Memur-Sen olarak toplu pazarlık sürecinde kamu işveren heyetiyle sözleşme imzalanmasını sağlamak için büyük çaba sarf ettik. Bu gayretin yanı sıra basın açıklamalarıyla, iş bırakma eylemleriyle de sahada olduk ve Heyetimizi destekledik. Bugün de aynı kararlılıkla ve örgütlü gücümüzle meydanlardayız.

Memur-Sen'in teklifleri milletin talepleridir. Kamu işveren heyetinin, merkez bankasının gerek beklenti anketinde gerekse kendi tahmininde ifade ettiği enflasyon rakamlarının altında kalan tekliflerle masaya gelmesini kamu görevlilerinin emeğini değersizleştirmek olarak görüyoruz. Maalesef, Hakem kuruluna başvuru süreci de kamu işveren heyeti tarafından hakkaniyetli yürütülmemiştir. 20 gün boyunca gece yarılarına kadar görüşülerek, tartışılarak üzerinde uzlaşma sağlanan azımsanmayacak sayıdaki teklifimiz kamu görevlileri hakem kuruluna götürülürken yok sayılmıştır."

Biz bu ülkenin alın teriyiz. Biz devlet hizmetlerinin kesintisiz sürmesinin, devletin tüm unsurlarıyla işlemesinin teminatıyız. Biz ailelerimizle birlikte 20 milyonluk bir kitleyiz. Tekliflerimizde haklıyız, duruşumuzda hakkaniyetliyiz. Unutulmamalıdır ki kamu görevlilerinin memnuniyeti milletin memnuniyetidir. Hakem Kurulunun da bu gerçekten sarf-ı nazar etmeyeceğini umuyor ve bekliyoruz. Milyonlarca insanı ilgilendiren ve fakat kamu işveren heyetinin, konfederasyonumuza sunduğu teklifte yok saydığı bütün tekliflerimizin hakem kurulu tarafından dikkate alınmasını istiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçildikten sonra yapılan bu ilk toplu sözleşme görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanarak her ne kadar hakem kuruluna gidilmiş olsa bile, hakem kurulunun, bu ülkenin bütçesi, cüssesi ve de kamu görevlilerinin beklentileriyle uyumlu bir hükümler manzumesi ortaya koyacağına inanıyoruz. Çünkü Memur-Sen olarak biliyor ve diyoruz ki Türkiye, varlığının ve güvenliğinin teminatı olan kamu görevlilerinin maaş, ücret ve alım gücünü yükseltecek ekonomik güce, siyasi özgüvene, politik perspektif ve bilince fazlasıyla sahiptir” diye konuştu.