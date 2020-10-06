Emekli öğretmen kazada hayatını kaybetti

Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında Mehmet Yaşar Almacı idaresindeki 02 AAJ 491 plakalı motosiklet ile Ekrem B., idaresindeki 02 BE 233 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Mehmet Yaşar Almacı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Yaşar Almacı, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Yaşar Almacı'nın emekli öğretmen olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.