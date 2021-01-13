İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emekli olan okul müdürlerine plaket verildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yaş haddinden dolayı emekli olan okul müdürlerine Kaymakam Demir tarafından plaket takdim edildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaş haddinden dolayı emekli olan okul müdürlerine Kaymakam Demir tarafından plaket takdim edildi.


Besni Kaymakamı Nazlı Demir, yaş haddinden dolay emekli olan okul müdürlerinden Hacı Ali Ünal, Süleyman Öztürk ile milli eğitim memurlarından Mehmet Yücel'i makamında ağırladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'in de hazır bulunduğu ziyarette, Kaymakam Nazlı Demir, hizmet süreleri boyunca sarf ettikleri emek ve özverili çalışmalardan dolayı emekli olan Hacı Ali Ünal, Süleyman Öztürk ile Mehmet Yücel'e teşekkür ederek plaket verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.