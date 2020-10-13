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Emektar gazeteci Covid-19'a yenildi

Adıyaman Kahta Kommagene Gazeteciler Cemiyet Başkanı Hacı Bozkurt (66), korona virüs (Covid-19) hastalığına yenik düştü.


Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 40 yıldan beri gazetecilik mesleğiyle uğraşan ve emekli öğretmen olan Hacı Bozkurt, tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Bir süre önce Covid-19 tanısıyla hastaneye kaldırılan Gazeteci Hacı Bozkurt, yaşam mücadelesini kaybetti. Hastane morgundan alınan cenaze Kahta ilçe merkezindeki Musa Peygamber Mezarlığı'nda defnedildi.


Hacı Bozkurt'un ailesi, defin işleminin ardından pandemi nedeniyle herhangi bir taziye yapılmayacağını duyurdu.


Kommagene Gazeteciler Cemiyet Başkanı Hacı Bozkurt'un yaklaşık 40 yıl önce basın camiasına Milliyet Haber Ajansı'nda başladığı, yerel ve ulusal bir çok basın yayın kuruluşunda görev yaptığı biliniyor.

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