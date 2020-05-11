Emevi Komutanın Türbesi yenileniyor

Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesinde bulunan Emevi komutanlarından Mansur Bin Cavena'nın Türbesi hayırsever işadamı tarafından yenileniyor.

Daha önce şahsa ait mülkiyet içerisinde bulunan ve yıkılmak üzere bulunan Emevi Komutanı Mansur Bin Cavena Türbesi kurtarılıyor. Binalar arasında bulunan kullanılmaz haldeki tek katlı yapının içinde bulunan türbe bakımsızlıktan dolayı ziyaret edilemiyordu.

İsmi açıklanmayan hayırsever işadamı tarafından türbe yenileniyor. Sanduka dışında dış yapısı tamamen yenilenerek, Türbe yeniden inşa edilecek. Yenileme çalışmasının yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Rivayetlere göre, Adıyaman ve çevresi M.S.395 yılından itibaren Doğu Roma İmparatorluğunun (Bizans Devletinin) egemenliği altındayken İslam akımlarına maruz kalmıştır.

Hz. Ömer'in halifeliği döneminde (634-644) Adıyaman ve çevresi Müslüman Arapların eline geçmiştir. Aba Ubeyde, Halid Bin Velid, Sait Bin Ebi Vakkas ve İyaz Bin Ganm gibi tanınmış İslam komutanlarının katıldığı savaşlar sonucunda 638 yılında bu bölge İslam topraklarına katılmıştır.

Adıyaman ve çevresi bir süre Müslümanlarla Bizanslar arasında sınır bölgesi ve çekişme konusu olur. 670 yılında Emevi komutanlarından Mansur Bin Cavena Adıyaman'ı ele geçirir. Bu komutanın Adıyaman şehrinin ilk yerleşim alanı içinde kalan bugünkü Adıyaman Kalesini yaptırdığı rivayet olunur.