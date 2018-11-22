Emniyet Müdürü Alper emekli polislerle bir araya geldi

Emniyet Müdürü Metin Alper, polisevinde emekli emniyet teşkilatı mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Yaklaşık 25 kişinin katıldığı kahvaltıda Emniyet Müdürü Alper, misafirler ile yakından ilgilendi.

Emekli polisler kendilerinin hatırlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Emniyet Müdürümüz Metin Alper'e teşekkür etti.

Metin Alper ise, emekli olsalar dahi onların teşkilatın bir mensubu olduğunu ve onlara görevleri boyunca yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.