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Emniyet Müdürü Alper öğretmenlerle bir araya geldi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya geldi.


Adıyaman Biraralık İlköğretim Okulu öğretmenleri ile bir araya gelen Müdür Alper burada bulunan okul idaresi ve öğretmenlerle uzun uzun sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Müdür Alper, bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.


Yapılan sohbetler sonrası Müdür Alper ve okulda bulunan öğretmenlere Adıyaman Çiğköftesi ikram edildi.

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