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Emniyet Müdürü Ergüder şireci esnafıyla bir araya geldi

Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, şire pazarını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.


Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder beraberinde müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle birlikte Adıyaman Şire Pazarı Esnaf Dernek Başkanı Gani Babar'ı ve esnafları ziyaret etti. Başkan Babar'a iadeyi ziyarette bulunan Emniyet Müdürü Ergüder, esnafla sohbet ederek, sorunlarını dinledi.


Adıyaman Şire Pazarı Esnaf Dernek Başkanı Gani Babar, ziyaretlerinden dolayı Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'e teşekkür ederek, “Bizleri ziyaret eden Emniyet Müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Adıyaman'a en iyi hizmeti vereceğine inanıyorum. Kendisinin giden Emniyet Müdürümüzü aratmayacağına inanıyorum. Adıyaman'a hizmet noktasında elimizden gelen desteği kendisine vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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