Emniyet Müdürü Ergüder'den Vali Pekmez'e ziyaret

Adıyaman'a gelerek görevine başlayan İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ilk olarak Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.

Yeni Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i makamında kabul ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'le bir süre sohbet ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisiyle çalışmalarında başarılar diledi.