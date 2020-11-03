Emniyet Müdürü Ergüder'e teşekkür plaketi

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği tarafından Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'e, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve beraberindeki dernek üyesi mahalle muhtarları Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i makamında ziyaret etti. Müdür Ergüder ile bir süre ziyaret eden mahalle muhtarları emniyet teşkilatına çalışmalarından dolayı başarılar diledi.

Başkan Geylani Taş ve beraberindeki muhtarlar daha sonra Adıyaman'a geldiği günden bu güne başarılı çalışmalar gerçekleştiren Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'e, teşekkür plaketi verildi.

Adıyaman halkın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden başarılı çalışmalara imza attığını belirten Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, “Adıyaman'ın sorun ve sıkıntılarının çözümü için yoğun gayretler sarf eden halkın yanında olup ve suçlulara da göz açtırmayan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Biz muhtarlar olarak her daim emniyetimizle omuz omuza vermenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Bizler Emniyet Müdürümüz İbrahim Ergüder'e ve Adıyaman emniyet teşkilatına başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.