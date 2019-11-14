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Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'den İHA'ya ziyaret

Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosunu ziyaret etti.


Yaklaşık 1,5 ay önce göreve başlayan Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İhlas Haber Ajansı'na iadeyi ziyarette bulundu. İhlas Haber Ajansı muhabirleri Ahmet Arslantaş ve Cihan Kizir ile Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla ilgili sohbet etti.


Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman'ın sakin ve huzurlu bir il olduğunu belirterek, trafik sorununu ortadan kaldırmak için il trafik komisyonunun kararları ile gidermeye çalıştıklarını aktardı.


Özellikle Atatürk ve Gölbaşı Caddelerinde uygulanmaya başlanan park yasağı ve kısa süreli park uygulamasına yapılan anket çalışmasından sonra karar verildiğini kaydeden Ergüder, uygulamayla ilgili olumlu dönüşlerin alındığını dile getirdi.


Basın ile polisin görevlerinin bir çok noktada kesiştiğini sözlerine ekleyen Ergüder, ortak gayenin Adıyaman'a hizmet etmek olduğunu söyledi.


Ahmet Arslantaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İHA olarak yayınlarında her zaman kamu ve toplumun menfaatlerini ön planda tutmaya çalıştıklarını söyledi.

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