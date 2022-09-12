En çok kitap okuyan 200 öğrenci İstanbul'a uğurlandı

Adıyaman'da “Çok Okuyan Çok Gezer" Kitap Okuma Projesiyle en çok kitap okuya 200 öğrenci İstanbul gezisi için uğurlandı.

En çok kitap okuyan öğrenciler Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı tarafından otobüsler ile İstanbul'a uğurlandı.

Mart ayında başlatılan ve yaklaşık 60 bin öğrencinin katılmak için başvurduğu “Çok Okuyan Çok Gezer” kitap okuma yarışmasında 30 bin ücretsiz kitap dağıtıldı. 30 bin kitabın dönüşümlü olarak okutulduğu projede 60 bin öğrenci 120 bin kitap okudu. Öğrenciler okudukları kitap ile ilgili Mayıs ayında sınava girdi. Yapılan sınava il genelinde 20 bin öğrenci katıldı. 20 bin öğrenci içerisinde başarılı olan 200 öğrenci belirlendi. 200 öğrenci ve 25 öğretmen 5 otobüs ile İstanbul'a doğru yola çıktı.

Öğrenciler ile sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yeni eğitim öğretim yılının bütün öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çok Okuyan Çok Gezer Projemiz geçen yıl düzenlenmişti. 200 öğrencimizi İstanbul'a geziye gönderiyoruz. Öğrencilerimiz gençlerimiz bizim her şeyimiz. Geleceği emanet edeceğimiz nesil bu nesildir. Bu neslin her türlü bilgi ve beceriyi almasını önemsiyoruz. Onun için bu projeyi önemsiyoruz. Öğrencilerimiz İstanbul'un tarihi turistik yerlerini gezecek, kültürümüzü tanıyacaklar, bilgi ile donanacaklar. Bu tür projelere devam edeceğiz. Öğrencilerimize iyi geziler diliyorum” dedi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürümüz Ramazan Aşcı ise yaptığı açıklamada, “ Valiliğimiz ve Belediyemizin katkılarıyla yürütülen “Çok Okuyan Çok Gezer” projesi kitap okuma yarışmamızın ilkini bu sene çok güzel bir etkinlikle bitiriyoruz. Bu projeyi İlimizde ortaokul ve liselerimizde okuyan 60 bin öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Kampanyamızın sonucunda öğrencilerimiz en az ikişer kitap okuyarak çok kısa süre içerisinde 120 bin kitap okumuş oldular. Okumadan anlamak, anlamadan yorumlamak, yorumlamadan da kişilerin kendini ifade etmesi mümkün değil. Çocuklarımızın okuyup kendini yetiştirmesi ve geliştirmesi açısından önemli projeyle İlimizde öğrencilerimize kitap okuma kültürünü oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Projemizi gelecek sene daha geniş hale getirerek daha fazla öğrencimizi yarışmamıza dahil edeceğiz. Projede başta Valimiz Mahmut Çuhadar olmak üzere emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.