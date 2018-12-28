Enerji nakil hatları onarılıyor

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle zarar gören enerji nakil hatlarının onarımı yapılıyor.

Kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarının direkleri yıkıldı. İlçeye bağlı Sakız, Balkaya, Arıkonak, Geçitli ve Aksu köylerinin enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle köylere 2 gün elektrik verilemedi.

Akedaş Sincik şefliği ekipleri tarafından Sakız Köyünde devrilen elektrik direklerinin yerine yeni direkleri dikmeye başladı. Dikelen direklerin ardından Sakız Köyüne enerji verdi.

Balkaya, Geçitli ve Aksu köylerine ise kar yaşından dolayı yolun kapalı olduğu ve yol açılmasından sonra bakım onarım yapılacağı öğrenildi.