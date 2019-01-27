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Engelli adam sokak ortasında infaz edildi

Adıyaman’da engelli şahıs, gündüz vakti sokak ortasında silahla başından vurularak öldürüldü.

Adıyaman'da engelli şahıs, gündüz vakti sokak ortasında silahla başından vurularak öldürüldü.


Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Zeytin Dalı Caddesi'nde yaşandı. Mustafa Yücel Özbilgin Parkı yanında kaldırımda yürüyen 69 yaşındaki engelli Ahmet Elçi'nin yanına yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, tabancayla Elçi'ne ateş açtı. Başından vurulan Elçi ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. Yaşanan olan nedeniyle bölgeye sağlık ekibi ile çok sayıda polis sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet Elçi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Elçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.


Ahmet Elçi'nin daha önce geçirdiği bir trafik kazası sonrası kısmi felç geçirdiği ve yürümekte zorlandığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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